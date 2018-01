Cadela faz ligação de celular e salva o dono No dia 7 de fevereiro, Kevin Weaver teve convulsões e desmaiou após um grave surto diabético e só não foi desta para a melhor porque a sua cadela, Belle, uma beagle treinada especialmente para vigiar o dono, foi capaz de ligar a partir do celular de Weaver, ´mordendo´ a tecla 9, que acionou o serviço de emergências médicas. A sorte é que ela havia sido treinada para reagir desta forma. Nos EUA, há um programa em que animais são treinados para acompanhar o nível de glicose no sangue de seus donos a partir do faro. O feito valeu à cadela o prêmio VITA Wireless Samaritan (samaritano sem-fio, na tradução literal) que foi dado hoje, dia 20, em Washington, nos EUA. O prêmio VITA Wireless Samaritan é dado pela operadora Verizon a pessoas que ajudaram alguém a salvar uma vida, prevenir um crime ou ajudar em uma emergência. É a primeira vez em que um cachorro recebe o prêmio. (Com Agências Internacionais)