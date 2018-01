Cadelas farejadoras acham mais DVDs piratas As cadelas farejadoras Lucky e Flo patrocinadas pela MPAA (Motion Picture Association of America), atualmente caçando DVDs piratas na Malásia, fizeram uma nova apreensão de discos falsos em Kuala Lumpur, a capital do país. Elas encontraram 150 mil discos em um compartimento escondido numa parede falsa, avaliados em US$ 430 mil. As cadelas foram chamadas ao local depois que policiais realizaram uma batida no local após uma denúncia anônima, sem encontrar nenhuma evidência de discos piratas. Ameaçadas de morte por piratas locais, após encontrar um carregamento de discos piratas avaliadas em US$ 3 milhões no mês passado, as cadelas tiveram sua segurança reforçada pelas autoridades malaias. A Malásia concordou em receber as cadelas da MPAA após aparecer numa lista de norte-americana de países como problemas graves de pirataria, ao mesmo tempo em que o país negocia um tratado de livre comércio com os EUA.