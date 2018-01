Cadritech anuncia pen drive à prova d´água Com os disquetes rumo aos museus da informática, os pen drives, dispositivos de memória que se conectam aos PCs pelas portas USB estão se tornando quase um padrão entre os usuários de computadores. Mas a comodidade de transporte de grandes quantidades de dados e a queda nos preços levou à competição entre modelos de vários fabricantes nacionais e estrangeiros. Buscando diferenciação, a distribuidora Cadritech anunciou que trará para o Brasil o All Terrain Attache, um pen drive da PNY que traz um corpo emborrachado e resistente a choques, poeira e água, tornando o produto atraente para os donos mais descuidados. No mercado nacional, o modelo de 512 MB deve chegar com preço sugerido de R$ 213,00.