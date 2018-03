Caem acidentes e sobe número de mortos em rodovias de SP

O balanço parcial da Operação Carnaval 2008 da Polícia Rodoviária Estadual registrou uma diminuição no número de acidentes e de feridos, entre os dias 1 e 5 de fevereiro de 2008, em comparação com o mesmo período de 2007. No total, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6, foram registradas 641 vítimas em 1.056 acidentes em 2008, contra 933 vítimas em 1.384 acidentes em 2007. Das pessoas vitimadas este ano, 470 sofreram ferimentos leves, 171 se feriram gravemente e 45 morreram, contra as 42 mortes registradas no ano passado. Durante o período foram lavradas 17.127 autuações por infrações de trânsito diversas em todo o Estado, sendo apreendidos 969 veículos, 375 carteiras de habilitação e 2208 documentos de veículos por irregularidades. Das 17.127 autuações, 4.107 foram aplicadas a condutores de motociclistas, com a apreensão de 307 motos por irregularidades. A Polícia Rodoviária Federal informou que ainda não fechou os dados nas estradas que cortam São Paulo, já que o período da operação se estende até a noite e o número final deve ser divulgado amanhã. Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o número de acidentes e de feridos durante o carnaval registrou queda em relação às ocorrências do mesmo período de 2007, informou o balanço da concessionária NovaDutra. Segundo o relatório, entre a meia-noite de sexta-feira, 1, e zero hora de terça-feira, 6, foram registrados 104 acidentes, com 82 feridos e dois mortos, diminuição de 11% em relação aos números do carnaval de 2007, quando foram contabilizados 117 acidentes, com 82 feridos e duas mortes. Durante a Operação Carnaval, também foram apreendidos 1,172 Kg de entorpecentes, 11 pessoas procuradas foram recapturadas, seis armas ilegais foram apreendidas, 28 veículos foram recuperados e 14 pessoas foram presas em flagrante delito.