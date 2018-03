Caem os homicídios em SP em abril; roubos crescem Os casos de crimes contra a vida registraram queda no mês de abril deste ano, na comparação com igual mês do ano passado. Dados divulgados nesta sexta-feira, 24, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram redução de 7,7% no total de homicídios registrados na cidade de São Paulo (de 103 casos em abril de 2012 para 95 no mês passado) e de 4,2% no Estado - caiu de 379 para 363 ocorrências.