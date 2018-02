Café: Selo de Pureza Abic completa 20 anos A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) vai aproveitar o Dia Nacional do Café, domingo, para celebrar os 20 anos do Selo de Pureza, primeiro programa setorial de certificação de qualidade do País. O programa recuperou a credibilidade do café junto ao consumidor que, em 1970/1980, deixou de beber café por duvidar da qualidade do produto. Quando o selo foi adotado mais de 30% das marcas analisadas burlavam a lei. Hoje o programa comemora índices inferiores a 2% e 3% de marcas fraudadas ou impuras no mercado.