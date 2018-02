Cai a 4 total de desaparecidos em inundação no PI

Segundo dados da Defesa Civil, com a enxurrada provocada pelo rompimento da Barragem Algodões I, ontem, 120 casas foram destruídas, afetando 2.953 famílias. O número de desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - chega a dois mil e de desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares -, a 953.

A presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), Lucile Moura, informou ontem que o governador Wellington Dias (PT) determinou a criação de um comitê técnico para avaliar o ocorrido. Segundo ela, também foi determinado pelo governador que a Secretaria de Segurança instaure um inquérito para apurar as responsabilidades pelo rompimento da estrutura.

Helicópteros

Mais dois helicópteros, um do Maranhão e outro do Ceará, devem seguir hoje para Cocal da Estação para auxiliar no deslocamento das 300 famílias que estão isoladas. No município, já existem dez abrigos provisórios funcionando em escolas e ginásios de esportes, e dois helicópteros do governo estadual estão sendo utilizados no transporte de alimentos e no resgate da população afetada.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, já disponibilizou cestas e alimentos, material de limpeza e colchões, cobertores, travesseiros e filtros. Desde ontem, técnicos da órgão estão no Piauí para ajudar nas ações de retirada da população das áreas de risco e no levantamento dos danos materiais e humanos causados pelo rompimento da barragem.