Cai poluição na Rodrigo de Freitas, diz instituto do Rio A poluição na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, diminuiu. Análise do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) mostra que o número de coliformes fecais chegou a 250 por 100 mililitros de água em julho. Há 3 anos, eram 16 mil coliformes por 100 mililitros. A bióloga Fátima Soares, gerente de Qualidade Ambiental do Inea, diz acreditar que, com a chuva das últimas semanas, o índice deve ter chegado perto de mil, ainda abaixo do padrão exigido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) para considerar a água própria para banho - a qualidade da água é considerada satisfatória quando em 80% da amostra houver no máximo 1 mil coliformes fecais por 100 mililitros.