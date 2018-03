Caiado: MP não cita contrato diferenciado de cubanos O líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), criticou nesta terça-feira, 27, a contratação de médicos cubanos pelo programa Mais Médicos e disse que a Medida Provisória (MP) que trata do assunto não faz menção ao contrato diferenciado destes profissionais - que recebem do governo de Cuba e não diretamente do Brasil, como os outros estrangeiros.