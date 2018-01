Caio Túlio Costa assume internet da Brasil Telecom A Brasil Telecom anunciou hoje o novo presidente das operações de internet do grupo, o executivo Caio Túlio Costa, ex-presidente do UOL. Ele assume a coordenação das atividades relacionadas à web no grupo, agrupadas nas companhias iG, iBest e BrTurbo. A partir de junho, o grupo iniciará campanhas de publicidade para anunciar novos produtos e o reposicionamento das marcas, o que incluiu um fortalecimento do iG. "A estratégia muda dramaticamente a partir de agora", afirmou o presidente da Brasil Telecom, Ricardo Knoepfelmacher. O executivo não quis, entretanto, antecipar quais serão as ações práticas neste sentido e nem dar pistas sobre o futuro das marcas das companhias de internet. Crescimento As iniciativas têm como objetivo levar a Brasil Telecom a obter o maior faturamento com web no Brasil, que hoje está na terceira posição, atrás do Terra e do UOL. A idéia é alcançar esta meta até o final de 2007, segundo Knoepfelmacher. Em meados do próximo mês começam a ser adotadas as medidas práticas rumo a esta meta, resultante do processo de integração administrativa do iG, iBest e BrTurbo, iniciado em dezembro, e das pesquisas relacionadas ao assunto realizadas neste ano. Túlio Costa já estava atuando no grupo desde fevereiro como consultor, ao lado do Boston Consulting Group, no estudo de posicionamento dos portais. No organograma da Brasil Telecom, Túlio Costa se reportará ao diretor de Desenvolvimento de Negócios de Internet do grupo, Ury Rabinovitz, e contará com o trabalho de Bruno Sena, até então interinamente à frente das atividades da Brasil Telecom Internet e que ficará como diretor de operações desta área. Rabinovitz afirmou que o reposicionamento das operações de internet da Brasil Telecom tem como pano de fundo o cenário de convergência, o conceito de triple e quadruple play, a interatividade com o usuário, o fornecimento de conteúdos premium e a publicidade online. Ele lembrou que, no Brasil, somente cerca de 1,7% do bolo publicitário total é destinado à web, enquanto nos Estados Unidos este porcentual está na casa dos 5%. Knoepfelmacher afirmou que a iniciativa da operadora demonstra que internet é um filão chave no futuro dos negócios. Ele destacou que são dois os pilares básicos adotados pela companhia para a nova estratégia: o entendimento de que não deve se limitar a ser um simples agregador de conteúdo e a meta de estar na vanguarda de lançamento de produtos e serviços capazes de mudar a experiência do usuário na web. "Hoje, uma operadora não pode se dar ao luxo de achar que conteúdo não é uma ferramenta chave de sucesso", disse, explicando, porém, que não está caminhando no sentido de ser um grande produtor de conteúdo. Convergência Entretanto, a idéia da companhia é trazer valor às informações que serão fornecidas aos usuários. Túlio Costa afirmou que o mundo está hoje na pré-história da convergência tecnológica e da mídia digital. Apesar da fase inicial do negócio, segundo ele, já é possível afirmar que a internet não pode se limitar a agregar e replicar o conteúdo das mídias tradicionais. Knoepfelmacher enfatizou o entendimento de que hoje a relação do consumidor com a web está longe de seu ponto ótimo e que ainda é muito superficial. O presidente da Brasil Telecom destacou ainda que as atividades de internet terão autonomia e independência suficientes para adotar estratégias dinâmicas. No entanto, preferiu não responder ao questionamento sobre se há planos para, no futuro, cindir esta atividade e pulverizar parte dela no mercado de ações. Durante o anúncio de hoje, os executivos mantiveram em sigilo os lançamentos e as campanhas que serão realizadas daqui para frente. O único produto comentado foi IPTV (televisão pela plataforma IP). Rabinovitz afirmou que o plano de lançar o serviço no segundo semestre deste ano está mantido, com o fornecimento de conteúdo sob demanda. Túlio Costa complementou que, enquanto a TV Digital não for uma realidade no Brasil, será precipitado falar em IPTV sem ser sob demanda pois nem mesmo os receptores e aparelhos estão preparados para um cenário de convergência completa. Knoepfelmacher afirmou que a Brasil Telecom está ampliando os investimentos direcionados à área de internet previstos para este ano, mas não revelou valores. Disse apenas que este aumento será possível em razão da otimização dos investimentos e das despesas operacionais do grupo.