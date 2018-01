Cais no silêncio do rio una Recém-inaugurado, o Cais - localicado dentro do Iate Clube da Barra do Una - tem uma vista privilegiada para o Rio Una. De sua cozinha saem pratos como o camarão ao comodoro (R$ 79,50). Há opções de pizzas como macaiba (com mussarela de búfula e tomate, R$ 38). Entre as doces, prove a de chocolate. Av. Magno Passos Bitencourt, 809, (12) 3867-1311. 12h/2h.