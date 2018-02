Caixa corrige horário para atender vítimas no Nordeste

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou hoje que algumas agências vão funcionar em horários especiais para atender aos beneficiários do Bolsa Família em Alagoas e Pernambuco. Segundo o banco, serão atendidas preferencialmente as pessoas que perderam todos os seus documentos por causa das fortes chuvas.

Em Alagoas, no próximo sábado, 3, e na segunda-feira, 5, as agências de Porto Calvo, Quilombo dos Palmares (em União dos Palmares) e de Conceição do Paraíba funcionarão das 7 horas às 16 horas. Na agência Teotônio Vilela, em Viçosa, o atendimento aos beneficiários acontece a partir de segunda-feira, e na agência Palmeiras dos Índios, sábado, das 7 horas às 16 horas.

Em Pernambuco, o atendimento começa a partir de segunda-feira, das 8 horas às 16 horas, nas agências da CEF de Jaboatão e da Praia de Piedade (em Jaboatão dos Guararapes). Nas filiais do banco em Camaragibe, Ipojuca e de Cabo de Santo Agostinho, o funcionamento será das 8 horas às 15 horas.

Cada município encaminhará os beneficiários para as agências, acompanhados do representante local do Bolsa Família. O beneficiário preencherá uma declaração para fazer o saque, e em seguida será providenciada a emissão da segunda via do cartão do Bolsa Família.