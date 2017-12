Caixa prevê elevar recursos à agropecuária a cerca de R$6 bi em 14/15

O expressivo aumento do crédito da Caixa para o agronegócio deverá ocorrer depois de a instituição ter entrado no segmento em 2012.

Na ocasião, o Banco Central autorizou a Caixa a destinar 6 por cento do seu saldo de depósitos à vista para financiamentos ao agronegócio, percentual que seria elevado gradativamente ano a ano.

No ciclo 2013/14, o percentual do saldo de depósitos à vista para financiamentos agropecuários foi de 13 por cento, devendo crescer para 20 por cento em 2014/15 --o Ministério da Agricultura ainda não anunciou os recursos para financiamentos do Plano Safra 14/15.

"A meta é elevar gradativamente até atingir 34 por cento em 2016/17, o que representaria recursos de cerca de 15 bilhões de reais", disse o superintendente nacional de Agronegócio da instituição, Humberto Magalhães, após um evento em São Paulo.

O BC determina, por exigibilidade de recursos obrigatórios, que uma instituição financeira deve manter aplicado em operações de crédito rural percentual correspondente a 34 por cento.

Em 2013/14, do total liberado para o setor, 35 por cento foram destinados ao custeio e investimentos para pecuária.

O restante foi para a agricultura, disse o executivo durante o lançamento do Rally da Pecuária.

(Por Fabíola Gomes)