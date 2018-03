Caixas eletrônicos de Londres passam a usar gíria local

Caixas eletrônicos no leste de Londres, na Grã-Bretanha, começaram a oferecer duas opções de "idiomas" para os clientes: inglês ou cockney rhyming slang

O cockney rhyming slang ("gíria com rimas de cockney", em tradução livre) é uma gíria do sotaque inglês cockney, típico do leste de Londres, que consiste em substituir algumas palavras por expressões com significado totalmente diferente. A única semelhança entre a palavra e a expressão é no som: as duas precisam rimar.

Nos caixas eletrônicos com o "idioma" correntistas podem sacar sausage & mash ("cash", ou dinheiro), olhar seu extrato na Charlie Sheen ("screen", ou tela) ou desbloquear suas Huckleberry Finns ("PINs", ou senhas).

A opção de cockney rhyming slang estará disponível em cinco caixas eletrônicos no leste da capital britânica por três meses.

Ron Delnevo, diretor da operadora de caixas automáticos Bank Machine, disse: "Queríamos introduzir algo divertido e de interesse local aos nossos caixas em Londres".

"Enquanto que esperamos que algumas pessoas usem máquinas somente por curiosidade, a maioria dos moradores ficará realmente contente por esta ser a primeira vez em que uma instituição financeira reconhece o cockney dessa maneira" diz Delnevo.

