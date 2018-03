'Calcinha' da rainha Vitória é leiloada por R$ 14 mil

Uma peça íntima que pertenceu à rainha Vitória, que governou a Grã-Bretanha durante toda a segunda metade do século 19, foi vendida por 4,5 mil libras (cerca de R$ 14 mil) em um leilão na cidade britânica de Derby. A lingerie, uma calça para ser usada por baixo da roupa, mede 127 cm na cintura e data de cerca de 1890, o que, segundo os responsáveis pelo leilão, "indica que a monarca tinha uma cintura avantajada ao se aproximar da velhice". A "calcinha" é feita à mão, de algodão e tem um monograma com as iniciais VR, de Victoria Regina. O lance inicial era de apenas 500 libras (cerca de R$ 1,5 mil). A peça foi comprada por um canadense que não quis de identificar. História A lingerie pertencia à família uma dama de companhia da rainha. Segundo o leiloeiro Charles Hanson, a lingerie é uma peça histórica muito interessante, que indica que a rainha Vitória era "uma senhora muito grande, de estatura bem baixa, com uma cintura muito larga". No leilão, também foi vendida, por 5,5 mil libras (R$ 17 mil), uma camisola que pertenceu à rainha Vitória. Outro item negociado foi uma camisa da rainha, com 167 cm de busto. Ela foi leiloada por 4 mil libras (R$ 12,5 mil). A rainha Vitória governou a Grã-Bretanha de 1837 até sua morte, em 1901, aos 81 anos de idade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.