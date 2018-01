Calcinha japonesa 'anti-tarado' bloqueia raio infravermelho

A empresa japonesa de equipamentos esportivos Cramer Japan lançou recentemente uma calcinha chamada ShotGuard Inner Shorts. A peça bloqueia raios infravermelhos que transpõem tecidos das calcinhas e mostram as partes íntimas das mulheres. Veja também: Japoneses criam assentos 'camaleões', que mudam de cor A medida pode não fazer muito sentido, mas, de acordo com o site da revista Wired, alguns garotos espertos modificaram a visão noturna de suas câmeras de vídeo para poderem ver através de tecidos e revelar o que há por trás deles. O tecido de náilon e poliuretano da calcinha criado pela Cramer Japan impede que esses raios passem através do tecido. A empresa japonesa é a pioneira nesse tipo de roupa. A calcinha foi manufaturada pela empresa Toyobo e é vendida no atacado pela Toyoshima por aproximadamente US$ 17 cada, apenas na cor bege. Segundo a Wired, o próximo passo da empresa deve ser a criação de um sutiã resistente às pessoas que tentam se aproveitar dos avanços da tecnologia.