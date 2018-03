Calheiros: País tem de fazer a leitura correta das ruas O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta segunda-feira que o Brasil tem de fazer a leitura correta e não pode deixar de ouvir as vozes das ruas, referindo-se à onda de protestos que acontecem no País. Questionado sobre se os atos indicam também uma crise de representatividade dos partidos, Calheiros afirmou que as manifestações começaram por causa de críticas à qualidade dos serviços públicos e que agora contemplam demandas diversas.