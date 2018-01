Califórnia faz corrida de carros sem motorista

A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa dos Estados Unidos (Darpa, na sigla em inglês) promoveu no domingo, na Califórnia, uma corrida apenas com carros-robôs sem motorista. O grande vencedor foi um carro batizado como "Boss" - uma versão do modelo Chevrolet Tahoe, criada por uma equipe de especialistas da Universidade Carnegie Mellon, de Pittisburgh, e da própria GM. Para que seus criadores abocanhassem o prêmio de US$ 2 milhões, o Boss rodou por uma pista que simulava um ambiente urbano, junto com outros carros, cobrindo cerca de 85 km em menos de seis horas - tudo sem qualquer controle humano. Outros onze carros-robôs participaram da competição, mas apenas seis cruzaram a linha de chegada. A corrida tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de veículos não tripulados que possam ser usados em situações de conflito. "Hoje é um grande dia para a robótica", disse Chris Urmson, chefe de tecnologia da equipe vencedora. "Tínhamos onze carros supercapacitados, e o fato de que seis deles conseguiram completar os 85 km da pista é impressionante." Das arquibancadas, os espectadores puderam ver os veículos superarem cruzamentos, ruas de mão única, avenidas de mão dupla e estacionamentos. Outros 30 carros conduzidos por motoristas profissionais também foram colocados na pista, para simular congestionamentos. Estes veículos também tinham a função de parar os carros-robôs instantaneamente caso eles estivessem à beira de um grave acidente. Mesmo assim, ocorrências menores não puderam ser evitadas. Uma caminhonete batizada como "TerraMax" - o maior carro da competição - se desorientou e acabou batendo em uma loja. A maioria dos carros se parece com veículos normais, mas possuem uma série de sensores no capô, nos cantos e nos pára-choques. O vencedor contava ainda com um grande scanner giratório a laser. "Como ele gira cerca de dez vezes por segundo, ele gera aproximadamente 1 milhão de medidas do mundo externo e assim consegue distinguir os objetos que encontra a tempo de não bater", explicou Chris Urmson. Mas a indústria automobilística civil também espera que a tecnologia apresentada na competição possa um dia levar à criação de carros que andam sozinhos. "Imagine poder falar ao telefone, tomar seu café e até consultar seus emails, deixando que o seu carro o conduza", disse Larry Burns, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da GM. "Seria fenomenal, ainda mais porque teríamos carros que não batem". Segundo ele, veículos com este nível de inteligência poderão estar nas ruas por volta de 2015. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.