Californianos mostram traseiros para trem que passa em festival anual

Milhares de pessoas participaram neste fim de semana de um ritual anual na cidade de Laguna Niguel, no sul da Califórnia, que consiste em moradores e visitantes mostrarem seus traseiros para os trens que passam pelo local.

Há 30 anos, a cidade realiza o "Mooning Amtrak" ("Mostrando o traseiro para o Amtrak", em tradução livre, numa referência à empresa estatal de trem Amtrak), quando multidões se reúnem ao longo das ferrovias, tirando as calças quando passa um trem.

Cerca de 10 mil pessoas participam, e os visitantes são encorajados a chegar de trem.

Segundo a lenda, a tradição começou em 1979, depois de uma aposta de bar.

Um frequentador de um bar que fica em frente a um trecho da ferrovia, o Mugs Away Saloon, ofereceu pagar uma bebida para quem mostrasse o traseiro para o próximo trem que passasse.

Um cliente teria topado, e o ritual nasceu.

A cada ano, o evento cresce, com multidões comparecendo graças à propaganda boca-a-boca e ao entusiasmo de apresentadores de rádio das estações locais.

Em 2008, houve relatos grandes multidões e bebedeira durante o ritual, e a polícia e um helicóptero de cidades vizinhas foram chamados para ajudar a manter a ordem.

O evento conta com site próprio, que traz informações sobre como chegar a Camino Capistrano, a estrada onde a cada ano são baixadas as calças, além de trazer listas com os horários dos trens para que as pessoas possam programar sua participação.

Às 20h00, começa o Mooning noturno. "Traga uma lanterna com muitas pilhas, ou, melhor ainda, traga uma lanterna de acampamento", aconselha o site.

Há ainda uma seção de "perguntas mais comuns" para os iniciantes. "Posso decorar meu traseiro?" é uma delas, e a resposta é sim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.