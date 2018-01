'Call of Duty 4' deixa 2ª Guerra e recria batalhas modernas

Um atirador de elite está agachado em meio à grama alta, e usa sua mira telescópica para orientar o disparo contra um soldado inimigo, que cai para trás em meio a um espirro de sangue. Seria fácil confundir essa imagem com uma cena de filme de guerra, mas na verdade ela pode ser encontrada em Call of Duty 4: Modern Combat, um novo jogo de videogame que está invadindo as listas de desejos natalinos de muitos soldados de poltrona neste fim de ano. Call of Duty 4 coloca os jogadores no papel de soldados de diversas forças de elite, como os fuzileiros navais norte-americanos ou o SAS britânico, em missões que saltam por diversas regiões do mundo e diversas épocas. As variações são uma inovação para a série, que produziu três jogos muito populares sobre a Segunda Guerra Mundial. As expectativas são elevadas, em parte porque o jogo foi desenvolvido pelo Infinity Ward, fundado pelos criadores de Medal of Honor, que é visto por muitos como o mais importante dos jogos de combate que se passam na Segunda Guerra. "Somos todos grandes fãs da Segunda Guerra Mundial, e ainda há muitas histórias que se passaram no período e podem ser contadas, mas acredito que seria necessário provar ao público que Call of Duty não é apenas uma série sobre a Segunda Guerra Mundial. É um jogo de combate em ambiente de guerra, e existem guerras em todas as eras", disse Grant Collier, fundador da Infinity Ward, em entrevista. "Muita gente duvidava quando anunciamos o jogo pela primeira vez... mas nenhuma delas parece continuar preocupada agora", afirmou. O simExchange, um mercado online que prevê as vendas de videogames, estima as vendas de Call of Duty 4 em 1,3 milhão de unidades em novembro e dezembro, apenas na versão para o Microsoft Xbox 360, e prevê que o total de vendas para todas as versões pode superar os 6,5 milhões de cópias. Tudo isso indica mais um grande sucesso para a controladora do Infinity Ward, a Activision, que está tendo um ano excelente graças a títulos como Guitar Hero 2. Matéria atualizada no dia 9/11, às 9h58, para correção de informações.