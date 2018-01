Calote de loja virtual lesa pessoas em vários estados Internautas de vários Estados e associados da Pro Teste foram vítimas do mesmo golpe praticado pela empresa Audy (audy.com.br), de Araçatuba (SP). Eles pagaram por mercadorias que nunca receberam. Eduardo Rodrigues da Silva e Edgar Marcossi estão entre os consumidores lesados que se queixaram à entidade. "Comprei uma máquina digital no fim do ano passado, mas nunca recebi. Tentei cancelar o pagamento das parcelas na administradora do cartão de crédito diante do atraso na entrega, mas não deu certo. Depois de ligar várias vezes e reclamar com seis atendentes, não atendiam mais nos números da empresa", conta Eduardo. Edgar adquiriu uma impressora em dezembro. Pagou por meio de boleto bancário, mas não recebeu o produto. "Já tinha feito compra com eles e efetuei o pagamento no ato da retirada, no correio. Mas tiraram essa alternativa de pagamento quando fiz essa última compra." Os casos relatados pelos associados da Pro Teste reforçam as recomendações dos órgãos de defesa do consumidor de que é preciso redobrar os cuidados nas compras pela internet - alertas muitas vezes ignorados pelo consumidor. "São comuns as pessoas que se empolgam com anúncios de produtos por preços baixos e compram sem desconfiar. Por causa disso, muitas já caíram no conto do vigário", diz Márcia Christina de Oliveira, técnica de defesa do consumidor do Procon-SP. De fato, o preço baixo foi o atrativo que levou os clientes da Audy ao prejuízo. "As reclamações de que a empresa não cumpria o que prometia começaram a aparecer no ano passado. O site oferecia produtos eletroeletrônicos a preços mais baixos do que os de mercado", conta a coordenadora-jurídica da Pro Teste, Maria Inês Dolci. O acúmulo de reclamações de associados e a tentativa frustrada de localizar os responsáveis pelo golpe levaram a entidade a encaminhar o caso ao Ministério Público de São Paulo para investigação. Segundo a Pro Teste, a Audy é virtual, mas não fantasma. Possui cadastro ativo na Receita Federal, mas no endereço indicado no site funciona uma loja de lingerie, onde todos desconhecem a existência da suposta empresa. Antes de tirar o site do ar, a Audy informou aos consumidores que estava com problemas para receber mercadorias, justificando o atraso nas entregas. Os clientes não viram o dinheiro de volta nem os produtos. O Estado tentou contato com a Audy por meio dos telefones fornecidos por consumidores entrevistados, mas ninguém atendeu. O telefone que consta como sendo da empresa no registro de domínio do site não pertence à Audy. O domínio audy.com.br está registrado em nome de Alexandre Rodrigues Ribeiro. O jornal também tentou contato com a empresa por e-mail, mas não obteve resposta. Todas essas tentativas de contato frustradas deixam os consumidores lesados sem ação. A única saída é procurar a Justiça comum ou os Juizados Especiais Cíveis (JEC) levando comprovante de compra, o maior número possível de informações sobre a empresa e boletim de ocorrência (BO). Para os consumidores lesados pela Audy, a Pro Teste deixa disponível no em seu site um modelo de petição inicial para ingresso no JEC.