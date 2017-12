Câmara aprova MP que libera crédito de R$24 bi para o BNDES

De acordo com o texto, que ainda precisa ser votado no Senado, os recursos serão alocados por meio de títulos do Tesouro emitidos diretamente ao BNDES, remunerados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), informou a Agência Câmara de Notícias.

Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Programa de Investimentos em Logística (PIL), do Programa de Sustentação do Crescimento (PSI) e da cadeia produtiva do pré-sal estão entre aquelas que poderão ser beneficiadas pela MP.