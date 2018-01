Câmara avalia projeto de incentivo à produção de software Está em pauta na agenda da Câmara a avaliação do Projeto de Lei 7417/06, que prevê incentivos à produção nacional de programas de computador e que garante a proteção dos direitos autorais do criador de softwares. De acordo com o projeto, de autoria do deputado Marcondes Gadelha (PSB-PB), órgãos ou entidades da administração pública federal deverão utilizar programas produzidos no Brasil. Nos casos em que for necessário criar o programa, a contratação de mão-de-obra brasileira também receberá incentivo. O projeto dá prioridade às empresas brasileiras de software em relação aos financiamentos concedidos por instituições federais para investimentos em ativo fixo e compra de programas de computador. Essas empresas poderão deduzir do Imposto de Renda despesas com pesquisa e desenvolvimento. Além disso, seus bens destinados ao ativo fixo terão depreciação acelerada (redução de seu valor), o que reduzirá o imposto pago. Para receber os incentivos, as empresas precisarão se adequar à Lei de Incentivos Fiscais (8248/91) e investir mais de 5% do faturamento bruto no mercado local em pesquisa ou em programas governamentais de inclusão social. Segundo informações da Agência Câmara, do total investido, 2% deve ser aplicado em convênios com universidades, sendo que metade desse valor precisa beneficiar entidades sediadas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Os recursos aplicados em projetos de inclusão social deverão ocorrer apenas nessas regiões. De acordo com a proposta, as entidades da administração pública federal deverão adquirir softwares e hardwares separadamente, por meio de licitação do tipo técnica e preço.