Câmara de Campinas aprova multa a dono de cão feroz

A Câmara de Campinas, município a 95 quilômetros de São Paulo, aprovou ontem, por unanimidade, projeto de lei que prevê multa aos proprietários de cães ferozes que ataquem cidadãos. A proposta do líder da bancada do PMDB, vereador Cid Ferreira, ainda passará pelo crivo do Executivo e por uma segunda votação. Caso o projeto seja sancionado, a multa prevista será de R$ 1.867,00. O objetivo do projeto é diminuir o número desse tipo de acidente. O projeto não especifica raças. De acordo com levantamento feito pelo gabinete do vereador, ao menos 14 pessoas morreram na região de Campinas desde o início deste ano vítimas de ataques de cachorros de grande porte. Uma semana antes de o projeto ser aprovado, um poodle salvou uma família inteira do ataque de um pit bull em Campinas. Segundo informou o vereador peemedebista, o valor da multa foi calculado com base no tratamento de vítimas de ataques de cães no hospital municipal Dr. Mário Gatti. "Levantamos dados de tratamentos que custaram até R$ 1.500,00 e decidimos estabelecer o valor da multa com base nisso", afirmou Ferreira. O dinheiro arrecadado com as multas será repassado ao setor da saúde.