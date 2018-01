Camara de custódia fecha com solução de segurança Módulo A CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, gerencia a custódia de renda fixa privada da América Latina, administrando R$ 1,2 trilhão em ativos. E, para garantir a segurança digital de suas operações, a empresa acaba de fechar acordo com a brasileira Módulo Security, para usar a ferramenta Check-up Tool. O software é uma solução que automatiza a análise de riscos e vulnerabilidades, além de fazer gestão do conhecimento em Segurança da Informação. Na CETIP, a ferramenta será usada para monitorar os controles internos em todas as áreas da empresa. O Check-up Tool estará ligado a aproximadamente 200 terminais distribuídos entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o superintendente-geral da CETIP, Antonio Carlos Ferreira Teixeira, ?os sistemas da empresa registram e liquidam milhares de transações diárias realizadas entre as instituições financeiras, que envolvem um volume médio de R$ 17 bilhões. O Check-up Tool vai ajudar a monitorar o perfeito funcionamento desses sistemas, de forma a garantir a segurança necessária para as operações do mercado?. Não é pouca coisa. Criada há 20 anos pelas instituições financeiras e o Banco Central para garantir mais segurança e agilidade às operações do mercado financeiro, a CETIP conta com 5 mil clientes no país, incluindo todos os bancos em operação, corretoras, seguradoras e fundos de pensão, entre outras organizações.