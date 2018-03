Câmara de SP tem protestos por CPI dos Transportes Dezenas de funcionários de cooperativas de ônibus foram pressionar nesta quinta-feira, 27, os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para abrir a "caixa-preta" dos transportes. Por volta das 14h30, eles exibiam faixas e bloqueavam duas das três faixas do Viaduto Jacareí, na Bela Vista, no centro da capital paulista, onde fica a Câmara. Está prevista para esta tarde a votação do requerimento de abertura da CPI.