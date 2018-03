Câmara debaterá gripe suína em plenário na 3ªF A Câmara dos Deputados vai realizar na terça-feira (11), a partir das 10 horas, uma Comissão Geral no plenário para debater a questão da gripe A (H1N1), conhecida como gripe suína. Para a discussão foram convidados o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, todos os secretários estaduais de Saúde, além de especialistas no setor. A ideia é fazer um diagnóstico da situação no País, conhecer as medidas que estão sendo tomadas e debater novas iniciativas para enfrentar a doença.