Câmara define esforço concentrado de votação durante campanha

Haverá esforço concentrado entre os dias 4, 5 e 6 de agosto. As sessões deliberativas serão retomadas em 31 do mesmo mês e nos dias 1o e 2 de setembro, quase um mês antes do primeiro turno.

Os partidos ainda discutem a pauta que será apreciada na ocasião. O líder do Democratas, deputado Paulo Bornhausen (SC), pressiona para que o plenário vote a regulamentação da emenda 29, que fixa percentuais mínimos de investimento na área de saúde.

Com o processo eleitoral contaminando a agenda de votações, o Congresso pode terminar o ano sem aprovar muitas matérias de impacto regulatório ou que melhorem as condições de competitividade do país.

(Reportagem de Natuza Nery)