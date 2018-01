Câmara do Rio aprova plano de carreira de professores

Os outros vereadores da oposição não votaram porque se retiraram do plenário por volta das 16h30, quando a Polícia Militar precisou utilizar bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para impedir que as centenas de professores que protestavam na Cinelândia invadissem a Câmara. São eles: Reimont (PT), Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Eliomar Coelho e Jefferson Moura (os quatro do PSOL), Teresa Bergher (PSDB) e Leonel Brizola Neto (PDT).

A oposição vai se reunir com a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio para ingressar na Justiça, ainda nesta terça-feira, 01, com uma ação pedindo a anulação da sessão da casa. O presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), vai colocar em votação requerimento para convocação de uma sessão extraordinária às 18h05 para que a proposta seja votada em segunda instância.