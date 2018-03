Câmara do Rio permanece fechada Ocupada por manifestantes desde a sexta-feira, 09, a Câmara do Rio permaneceu fechada nesta segunda-feira. Os funcionários foram orientados a voltar para casa. Pelo menos nove manifestantes continuavam no prédio, à noite. A principal das nove exigências do grupo é a mudança na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará os contratos da prefeitura com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo municipal.