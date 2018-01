Hoje, grandes quantidades de entorpecentes se acumulam em galpões à espera do julgamento dos acusados de tráfico de drogas, enquanto a lei permite que apenas as plantações podem ser destruídas de imediato. Em geral, as drogas ficam aos cuidados da polícia estadual. "Temos inclusive o problema do desvio (de drogas por policiais)", apontou o relator do projeto, deputado João Campos (PSDB-GO).