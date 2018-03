Câmara obriga farmácia a ter farmacêutico o tempo todo A Câmara dos Deputados aprovou no início da noite desta quarta-feira, 2, um projeto de lei que obriga as farmácias do País a dispor de ao menos um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. A proposta precisa ser analisada agora pelo Senado Federal. O texto também obriga as farmácias a repor o farmacêutico que tenha se desligado do emprego em até 30 dias.