Câmara pede à Anatel nova autorização para TV digital O mal-estar causado pela suspensão da autorização para que a Câmara fizesse ontem testes com sinais de TV digital fez com que o ministro das Comunicações, Hélio Costa, voltasse à Câmara para tentar encontrar um modo de restabelecer a permissão. O ministro esteve no gabinete do presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), dando explicações sobre a forma correta de refazer o pedido de autorização. Os representantes do padrão japonês de TV digital informaram ontem à Câmara que não participariam dos testes, previstos dentro do seminário promovido pela Casa sobre TV digital. Estão sob análise também os padrões europeu e americano de TV digital. Após uma rápida reunião com os deputados participantes do seminário, o ministro disse que o pedido à Anatel fora encaminhado de forma incorreta e que fora dada autorização apenas para que fosse testado o padrão europeu pela empresa Nokia do Brasil. Segundo Hélio Costa, o problema aconteceu porque a Câmara, ao fazer o pedido de autorização, seguiu orientação incorreta da fundação CPqD, coordenadora dos trabalhos da pesquisa brasileira sobre TV digital. "Não foi culpa da Câmara nem da Anatel nem do Ministério das Comunicações", justificou Hélio Costa. Segundo a deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ), uma das coordenadoras do seminário, o ministro relatou que determinou à Anatel que suspendesse a autorização, porque a agência havia publicado no "Diário Oficial da União" apenas a autorização à Nokia do Brasil, uma das empresas que integram a coalizão que apóia a adoção do padrão europeu no Brasil. De acordo com essa explicação, a autorização não fora dada à Câmara. Imediatamente após a divulgação dessas informações, os representantes do padrão europeu de TV digital, que já haviam montado os equipamentos para fazer o teste, disseram que, realmente, a Nokia havia pedido e obtido uma autorização da Anatel, porque os testes não poderiam ser feitos com diferentes padrões em um mesmo canal, porque haveria interferência.