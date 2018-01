Câmara quer rever marco regulatório de telecomunicações Diante da falta de posicionamento do governo, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara decidiu promover um amplo debate e elaborar um novo marco regulatório para o setor de telecomunicações. Partindo da discussão de três projetos de lei que tratam da produção e distribuição de conteúdo, como programas de TV, a comissão pretende abordar aspectos polêmicos, como o surgimento de novas tecnologias, fusões entre concessionárias de telefonia fixa e a entrada das teles no segmento de TV por assinatura. O deputado Jorge Bittar (PT-RJ), relator dos projetos sobre conteúdo, disse que vai realizar uma série de audiências públicas para ouvir representantes das empresas de telefonia, de TV por assinatura, rádio, televisão aberta, internet, do governo, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A idéia é começar a discussão em maio e, no segundo semestre, consolidar um substitutivo. Bittar disse que o debate poderá se estender para mudanças de normas, como a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), de 1997, a Lei do Cabo (1995), as regras da Anatel (1997) e o Código Brasileiro de Telecomunicações (1962), que estabelece regras para a radiodifusão. "É inaceitável que nós continuemos com esse grau de conflito entre operadores de telecomunicações e radiodifusores", afirmou Bittar, referindo-se à disputa por reservas de mercado e novas mídias, como a TV no celular. Para o deputado, é preciso encontrar soluções para as demandas que têm surgido com a evolução tecnológica, como os novos serviços de banda larga sem fio (WiMAX) e as licenças de terceira geração do celular. Nessa discussão entrariam também as regras de fusões entre as concessionárias de telefonia fixa. Mudanças Bittar explicou que a divisão atual do mercado é reflexo de um cenário de 1998. "De lá para cá, houve uma revolução tecnológica e nós não podemos ficar parados", afirmou. "Estamos mexendo em um mundo que está há anos totalmente acomodado", disse o presidente da Comissão, deputado Júlio Semeghini (PSDB-SP). Segundo ele, é necessário analisar quais são as oportunidades e os riscos que as inovações tecnológicas trazem. "Não podemos tomar uma decisão de forma superficial", afirmou. O setor de telecomunicações, na opinião de Bittar, está precisando de um Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "É preciso que o Estado dê conta da revisão do marco regulatório para que haja um ambiente de segurança, que garanta a aceleração dos investimentos", acrescentou. Apesar de o ministro das Comunicações, Hélio Costa, ter anunciado no ano passado que o governo mandaria no início deste ano uma proposta de Lei Geral de Comunicação de Massa para tratar desses assuntos, não há sinais de que o Palácio do Planalto tenha avançado na discussão do tema. O governo, na avaliação de Jorge Bittar, "está claramente lento nessa matéria". Ele entende que o Congresso é o ambiente natural para se promover a revisão do marco regulatório porque tem acesso ao Executivo, à sociedade e aos agentes econômicos envolvidos. Segundo fontes do setor, Bittar tem carta branca do governo nesse sentido. E ele foi escolhido para relatar os projetos porque, além de ser especialista em telecomunicações, é do PT e tem bom trânsito no Palácio do Planalto. O deputado Walter Pinheiro (PT-BA), autor de um dos projetos sobre conteúdo, disse que é necessário fazer um debate franco e aberto, que promova uma modificação geral nas regras, aproveitando inclusive a implantação da TV digital no País. "Temos que pegar a LGT e abrir, colocar para dentro a radiodifusão", afirmou. Pinheiro acha importante que essa proposta mais ampla seja consolidada ainda neste ano. "Se não fizermos isso, vamos perder o calor do momento", disse. "Meu medo é que vamos convivendo com uma onda de ações externas, da vida prática, que vai terminar nos empurrando um conjunto de serviços sem termos a possibilidade, de admitir um cenário de competitividade mais justo, de oportunidades mais amplas", acrescentou. Segundo Jorge Bittar, a discussão é que vai dizer qual será a forma legal dessa proposta. "Não quero ser pretensioso e dizer que vamos criar uma nova estrutura consolidada. Nós vamos tratar do tema e dar solução para os principais pontos de conflito hoje identificados", afirmou.