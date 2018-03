Câmara suspende visitação por causa de protesto

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, as Polícias Legislativas da Câmara e do Senado estão trabalhando em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão aconteceu após reunião durante a semana para discutir a tática de atuação para o protesto. "O objetivo é proteger a integridade física dos manifestantes, dos servidores e dos parlamentares e também preservar o patrimônio público", informou a assessoria.

Pela manhã, a Alameda dos Estados foi interditada e só as autoridades puderam acessar a entrada da Chapelaria. Os estacionamentos nas vias de acesso à Chapelaria, nas laterais do Eixo Monumental e nas faixas à esquerda das vias S1 e N1 também foram interrompidos com cones. Índios caiapós que pretendiam acompanhar uma audiência pela manhã chegaram a ser barrados pelos seguranças.

Às 15h, o presidente interino da Câmara, deputado André Vargas (PT/PR), se reunirá com os líderes dos partidos para discutir a conjuntura. Embora houvesse a expectativa de liberação dos servidores, a Casa não confirmou a informação e garantiu que haverá sessão não deliberativa a partir das 14h.