Câmara vota regulamentação para meia-entrada

A concessão fica restrita a 40% dos ingressos disponíveis e não se aplica aos eventos da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Para terem direito ao benefício, os estudantes deverão apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE). Já os idosos terão que apresentar documento de identidade oficial, enquanto os jovens carentes deverão comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A matéria seria votada nesta terça-feira, 03, mas o senador Paulo Paim (PT-RS) pediu mais um dia para poder negociar alterações com o relator, Vital do Rêgo (PMDB-PB), e com as lideranças partidárias. Segundo ele, a preocupação é que a norma não venha a prejudicar os idosos, que já têm meia-entrada garantida pelo Estatuto do Idoso.