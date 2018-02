Câmara votará propostas que impactam contas públicas com responsabilidade, diz Alves

Anteriormente, Alves já havia manifestado sua intenção de votar matérias que podem aumentar os gastos do governo, caso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da contribuição dos inativos e outra que aumenta os repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), além de concluir a votação da PEC do Orçamento Impositivo, que obriga o governo a liberar de emendas parlamentares individuais.

“Há demandas da sociedade que chegam aqui e que essa Casa tem o dever de analisar, mas nada que venha a beirar alguma irresponsabilidade”, disse o presidente ao chegar na Câmara.

“Esta Casa tem muito senso de responsabilidade. Vamos conciliar o que é possível votar com a questão de equilíbrio econômico e financeiro do país.”

Alves, que não estará no Congresso a partir de 2015 depois de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte na eleição deste ano, relatou ainda conversa com a presidente Dilma Rousseff nesta quarta em que a parabenizou pela reeleição e acertou um encontro entre os dois na próxima semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o presidente da Câmara, a conversa desta quarta foi “cordial”, apesar de na terça-feira o plenário da Câmara ter desferido a primeira derrota a Dilma depois de sua reeleição no domingo, ao suspender os efeitos de decreto do Planalto que criava a Política Nacional de Participação Social.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)