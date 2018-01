Camarão com palmito pupunha ao vinagrete de laranja Bahia (Brasil a Gosto)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - A primeira impressão não entusiasmou: os camarões abraçados uns nos outros cercando uma montanha de palmito pupunha no centro do prato, o cheiro forte de feira. Os camarões não estavam ruins, no entanto. O problema eram os acompanhamentos que brigavam entre si, que insistiam em não formar um conjunto. A pupunha - misturada com uma ervilha torta nada-a-ver e descabidamente temperada com pimenta-do-reino moída na hora - estava com gosto de pano molhado. A laranja Bahia estava completamente deslocada. Só restou desabraçar os camarões e comê-los regados com limão, o único acompanhamento realmente providencial no meio daquela bagunça toda. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Este prato merece atenção! Camarões graúdos e bem grelhados circundam pupunha desfiada e pedacinhos de ervilha torta. Um delicioso vinagrete de laranja Bahia é colocado no prato em pequenos laguinhos ao lado de gomos da laranja. Uma sugestão seria colocar o vinagrete em um recipiente maior, porque o molho acaba antes dos camarões. Seria um forte candidato ao meu voto, mas enfrentou um prato melhor ainda. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Simpática casa. Simpático nome. Só que o prato recomendado, nada tem de "Brasil a gosto". Um camarão de sabor nulo, ruim, grelhado demais. Um palmito pupunha correto. Um vinagrete de laranja Bahia sem bouquet e sem paladar nenhum. Resumo: um prato sem interesse gastronômico, insosso e tedioso. Fiquei triste, porque poderia ter sido um ótimo prato pelas combinações apropriadas dos ingredientes. Falhou totalmente na execução. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Algo não se conectou no prato. Tinha pouco sabor. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - O camarão estava simpático, mas o vinagrete de laranja não conseguiu expressar-se junto ao palmito pupunha. As entradas, que são construções livres de nossa diversidade culinária, a começar dos mini espetinhos queijo coalho docemente pincelados, são para gente comer e para estrangeiro entender que há muitas outras coisas alem da feijoada e do rodízio. A "bóia" de minha companheira de prato também agradou muito. Para finalizar, café de coador e balinhas de coco. Só faltou a branquinha que eu não pedi porque tinha que dirigir. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Aqui, de novo disputa acirrada, decidida não pela técnica nem pela apresentação, mas pela qualidade do ingrediente. No Brasil a gosto, os camarões grelhados estavam pra lá de bons, fresquinhos, cozidos no ponto certo, sal na medida do meu gosto e em quantidade satisfatória. Deliciosos, ainda mais quando misturados ao vinagrete cremoso e bem emulsionado de laranja Bahia, que tem um sabor e aroma marcantes. E as tirinhas de pupunha eram delicadas e tenras. O prato satisfaz e não é pesado - como eu gosto. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Boa surpresa esses camarões grelhados à perfeição por Ana Trajano e servidos com revigorantes lascas de pupunha com uma vinagrete cremosa de laranja Bahia. Excelente pedida! Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Este camarão rosa criado em lugar dos manguezais é uma praga gastronômica e ambiental. Impressiona o tamanho mas carece a graça. A vinagrete é boa, o resto não gera emoção, embora tudo seja executado de forma correta. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Camarões enormes no ponto certo. E o vinagrete estava irresistível. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - A proposta é inspiradora, afinal, quem não se deixaria seduzir por belos camarões grelhados, escoltados por palmito pupunha, regados ao vinagrete de laranja Bahia? No meu entendimento, o conjunto (suponho), deveria brilhar também pelo contraste das diferentes temperaturas dos ingredientes. Infelizmente, algo se passou nos bastidores da cozinha e, no timing, recebi tudo quase frio, com o camarão perdendo seus últimos segundos de calor ainda no primeiro garfo. Casa cheia, algo me diz que ele ficou estacionado além do tempo no balcão. Culpa da simpática brigada. Uma pena. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Um bom produto (o camarão, em ponto razoável), uma idéia interessante ainda que já muito explorada (a pupunha funcionando quase como se fosse um fettuccine), uma curiosa proposta de equilibrar o conjunto com a acidez da laranja. Faltou isso ser trabalhado como um prato, que as coisas conversassem entre si.