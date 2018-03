Camarote da Nova Schin tem balões aromáticos O ator Duda Nagle, que interpreta o personagem Ariel na novela "Sete Pecados", da Rede Globo, foi um dos mais entusiasmados com a novidade que o camarote da cervejaria Nova Schin apresentou aos convidados: balões aromáticos de oxigênio. Tratam-se de cilindros com essências como tangerina, eucalipto e hortelã, que são conectados a um pequeno tubo - similar ao encontrado nos hospitais - que vai ao nariz do convidado para que seu conteúdo seja inalado. O ator comentou, após aprovar a "brincadeira", que só não gostou de ter a impressão de que estava na UTI. Os convidados do camarote da cervejaria também ficaram encantados com o buffet do restaurante Fasano. A coreógrafa Deborah Colker conferiu, ao lado de Gringo Cardia, as especiarias inspiradas nas refeições encontradas em botequins cariocas, como o risoto de carne seca.