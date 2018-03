Cambistas oferecem ingressos nos arredores da Sapucaí A meia hora do início dos desfiles do Grupo Especial ainda é possível comprar ingressos para o sambódromo do Rio. Cambistas espalhados pelos arredores da passarela do samba desde a saída das estações do metrô até poucos metros dos portões comercializam entradas por valores próximos dos oficiais.