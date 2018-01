Camboja suspende veto moral a telefones celulares O Governo do Camboja recuou na sua proibição da terceira geração de telefones celulares por razões morais e permitirá a implantação do serviço no país, mas sem a transmissão de vídeos, informaram hoje fontes oficiais. O ministro de Telecomunicações, So Khun, anunciou um acordo com a MobiTel, maior rede de telefonia celular do Camboja. "Inicialmente o serviço havia sido proibido por questões morais e porque podia ter um impacto negativo na cultura. Agora decidimos autorizar, mas sem o vídeo", declarou So Khun. Em maio, a mulher do primeiro-ministro Hun Sen, Bun Rany, e várias outras representantes da alta sociedade cambojana lideraram um movimento contra a nova tecnologia de celulares, argumentando que ela poderia ser usada para transmitir pornografia. Pelo novo acordo, a MobiTel oferecerá a sus clientes telefones celulares de terceira geração com conexão para internet e televisão.