Câmera digital traz conexão Wi-Fi A nova CoolPix P3 da Nikon é uma câmera digital tem como atração o dispositivo Wi-Fi. O interessante dessa inovação é que dá para passar as imagens fotografadas da máquina diretamente para o computador, desde que ele também esteja equipado com esta tecnologia sem-fio. Cômodo para quem já tem uma conexão Wi-Fi em casa. Para conectá-la à rede é preciso instalar um CD que já vem com o produto. Depois, é só enviar as imagens para o PC em lotes ou em tempo real: bastou bater a foto para ela já ser transferida via Wi-Fi. A P3 tem uma boa resolução, com 8,1 megapixels, e vem com tecnologia de redução de vibração, um sistema que corrige automaticamente fotos tremidas ou tiradas em movimento - como de dentro de um automóvel em velocidade. Tem um visor LCD de 2,5 polegadas e memória interna de 23 megabytes (aceita cartões de memória do tipo SD). Deve custar R$ 4300 no mercado brasileiro.