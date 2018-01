Câmera embutida em livro permite 'espionagem doméstica'

O site inglês SpyCatcher Online colocou entre seus itens disponíveis para venda um livro com microcâmera embutida, ideal para vigilância doméstica. O dispositivo esconde, além de uma câmera com funções que podem ser controladas remotamente, um pequeno microfone e pode ser colocado em uma estante comum ou ainda em uma mesinha de centro, conforme noticiou o site RedFerret. De acordo com o anúncio no site SpyCatcher, as cenas coloridas captadas com clareza são gravadas em um cartão SD, não incluído no produto, de 1 GB (que comporta 65 minutos de vídeo) ou 4 GB (280 minutos), em resolução máxima de 720 x 480 pixels. É um produto caro, vendido por mais de US$ 1,3 mil. Além disso, a escolha do título do livro falso foi infeliz: Without a Doubt, uma obra da procuradora Marcia Clark, que trabalhou no famoso caso O.J. Simpson, acusado de matar a ex-esposa. Para o site Gizmodo, o fabricante deveria ter escolhido algum livro que chamasse menos atenção. As informações são da agência Magnet.