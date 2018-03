Câmera flagra furto de notebook em Cumbica

O saguão é um dos locais preferidos dos ladrões que agem em Cumbica - o aeroporto registrou 116 furtos em março e 78 em abril. Foi lá que Saenz apanhou a mala com o notebook de um vendedor de 25 anos que fazia o check-in eletrônico para embarcar em um voo da Gol. A ação do ladrão foi flagrada pelas câmeras da GRU Airport, cujos funcionários chamaram a polícia. Momentos depois, o acusado foi detido.

Na delegacia, Saenz se recusou a depor. Ele já havia sido preso cinco vezes por furto em São Paulo, a última em 2012. "Ele havia sido solto em março", disse o delegado Marcelo Caio Ferrari, da Delegacia do Aeroporto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.