Câmera fotográfica, mas com tempero de cinema Durante a PMA 2007, feira de fotografia digital que acontece em Las Vegas, EUA, a Canon mostrou a nova PowerShot TX1, um câmera compacta com resolução de 7.1 Megapixels que pode captar vídeos em alta definição e som em estéreo. Capaz de gravar arquivos com até 720 linhas horizontais a uma taxa de 30 quadros por segundo, graças ao processador digital DIGIC III da companhia, o modelo também pode atingir, como câmera fotográfica qualidade equivalente a ISO 1600. O kit do produto inclui um cabo para conectar a câmera a displays de alta definição. A TX1 utiliza cartões SD ou SDHC (cartóes SD de maior capacidade) e custará US$ 500 nos EUA. O repórter viajou a Las Vegas a convite da HP Brasil