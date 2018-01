Câmera furtada envia fotos de ladrões pela internet

Alison DeLauzon pensou que as fotos e vídeos de seu pequeno filho estavam perdidos para sempre quando ficou sem sua câmera digital durante um passeio de férias na Flórida, Estados Unidos. Então, uma coisa engraçada aconteceu: sua câmera "ligou para casa". Equipada com um cartão de memória especial com capacidade de acesso sem fio à internet, a câmera de DeLauzon não somente enviou as fotos do feriado automaticamente para seu computador, como também mandou as fotos da pessoa que pegou sua bolsa depois que ela a esqueceu por acidente num restaurante. "Eu abri o gerenciador Eye-Fi no computador e havia fotos dos homens que roubaram nossa câmera", afirmou DeLazon, que nasceu em Nova York. "Não é somente a foto do homem que roubou nossa câmera... mas o sujeito tirou uma foto de seu cúmplice segurando nossa outra câmera". DeLauzon recebeu o Eye-Fi, um cartão de memória SD de 2 gigabytes, como presente para sua câmera da Canon. Custando cerca de US$ 100, o cartão automaticamente carrega as fotos para o computador de sua casa ou serviço de compartilhamento de fotos assim que o usuário se conectar a uma rede sem fio familiar. Por sorte, os ladrões passaram por uma rede não segura, cujas configurações eram compatíveis com o sistema de DeLauzon, e o Eye-Fi automaticamente enviou as fotos: primeiro as fotos do bebê, depois as dos ladrões. A história dela reflete a ascensão da tecnologia presente nos equipamentos eletrônicos para protegerem a si mesmos ou os dados pessoais que os consumidores guardam neles.