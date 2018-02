Câmera pode ajudar investigação de acidente de jet ski A Polícia Civil do Guarujá, no litoral de São Paulo, vai utilizar imagens de vídeo do circuito de monitoramento de um estabelecimento comercial para ajudar a apurar em que circunstâncias ocorreu o choque entre os dois jet skis que causou a morte da estudante paulistana Daniela Magela de Oliveira, de 17 anos, na última quinta-feira, na praia da Enseada. Entretanto, como o alcance das câmeras do estabelecimento na praia é limitado, a polícia busca uma maneira de melhorar a qualidade das imagens.