Câmeras ajudarão a identificar 'vândalos' em SP

Ele afirma que o material será encaminhado para a Polícia Civil e para o Ministério Público.

Com o apoio das imagens das câmeras da PM, do comércio da Avenida Paulista e da imprensa, a polícia quer responsabilizar individualmente os manifestantes responsáveis por depredações ao patrimônio, obstrução de vias, incêndios e barricadas, informou o delegado Severino Pereira de Vasconcelos, do 78.º DP (Jardins). "As imagens da PM estão nítidas e foram fundamentais para a identificação dos detidos."

Estratégia

Na manifestação desta quinta-feira, 13, a PM deve adotar a mesma estratégia que utilizou no protesto realizado nesta terça-feira, 11. A ideia é manter grandes vias - como as Marginais Tietê e Pinheiros - livres do protesto. Nas demais, o objetivo da polícia é conseguir controlar a multidão a ponto de deixar algumas faixas livres para os veículos trafegarem. Além dos policiais da área, a Tropa de Choque ficará de sobreaviso para intervir. O helicóptero Águia também será utilizado na operação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.