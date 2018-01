Câmeras controlam motoristas adolescentes nos EUA

Uma nova tecnologia de segurança para carros está disponível nos Estados Unidos. Trata-se de uma câmera instalada no retrovisor principal do veículo que monitora os movimentos do motorista. A idéia é que pais controlem e assistam de longe aos filhos adolescentes na direção. Veja também: Carro gira, fala com motorista e estaciona em qualquer lugar Toyota lança poltrona com rodas no Salão de Tóquio Quando Anna Kinderman, de 17 anos, passa da velocidade permitida ou breca repentinamente, se desculpa na hora, mesmo sem ter ningupem no carro. "Desculpe, pai", diz, olhando para a câmera sob o espelho. Muitas seguradoras já oferecem o serviço, com o objetivo de reduzir o número de acidentes envolvendo jovens motoristas. As imagens são transmitidas por GPS para monitores instalados em casa. Especialistas da indústria automobilística dizem ser muito cedo para avaliar os efeitos de programas como o Teen Safe Driver, da empresa American Family Insurance, que os Kindermans usam em Madison. Mas há muita necessidade de pensar em formas para proteger adolescentes no volante. Acidentes de carro são os responsáveis pelo maior número de mortes entre jovens nos Estados Unidos, com incidência quatro vezes maior do que acidentes com pessoas entre 25 e 69 anos. Um total de 5.288 adolescentes morreram no trânsito em 2005, e mais de 7 mil estiveram envolvidos em acidentes fatais. Outros serviços de monitoramento de jovens no trânsito podem ser consultados nos sites Teensurance e MobileTeenGPS. Câmera fica instalada sob o retrovisor dianteiro e transmite dados por GPS. Foto: AP