Câmeras de segurança são usadas no Metrô para evitar brigas entre passageiros

Na rede de Metrô da cidade de São Paulo, mais de 800 câmeras de vigilância funcionam 24 horas por dia e são controladas pelo Centro de Controle de Segurança (CCS), localizado na Rua Vergueiro. Muitas cenas capturadas por esses aparelhos estão relacionadas a eventos banais, mais que tumultuam a vida de quem usa o transporte público: briga entre passageiros. De acordo com o Departamento de Segurança do Metrô, as brigas entre passageiros são a terceira ocorrência mais comum nas estações e dependências desse sistema de transporte, levando em conta o balanço dos dois primeiros meses deste ano. Leia a matéria completa no caderno Cidades de hoje. Controlar o funcionamento de determinado negócio por meio de câmeras de segurança se torna cada vez mais uma prática comum. Os irmãos espanhóis e donos do restaurante Eñe coordenam todo o funcionamento da filial que abriram em São Paulo via imagens transmitidas pela internet e captadas por webcams espalhadas pelo restaurante. A íntegra pode ser encontrada em O ‘Big Brother gastronômico’ do Eñe. A idéia de vigiar à distância rendeu bons resultados para um empresário alemão que, mesmo morando na Alemanha, conseguiu evitar que sua casa no litoral brasileiro fosse assaltada. Com um sistema de segurança que inclui câmeras e sensores de movimento ligados à web, o empresário recebeu pelo celular um alerta de que tinha alguém estranho em sua residência. Leia mais aqui. Para saber como deixar sua casa mais segura utilizando webcams comuns, leia Câmera e biometria dão mais segurança.